Donna uccisa in un parco a Reggio Emilia: fermato l'ex compagno

Juana Cecilia Hazana Loayza, 34enne originaria di Lima (Perù) e residente in Italia, è stata trovata senza vita e con ferite da coltello in un giardino pubblico. Subito partiti gli accertamenti sul 24enne, che è stato localizzato e portato in caserma: avrebbe confessato. A settembre era stato arrestato e processato per stalking ai danni della donna ed era libero dal 4 novembre dopo il patteggiamento

Libero dopo sentenza per stalking

Il corpo della donna è stato trovato in un giardino pubblico in via Patti, intorno alle 9.30. Aveva almeno una ferita da arma da taglio sul collo, il che ha fatto pensare sin da subito a un omicidio. Sul posto è stato trovato anche un coltello. Poco dopo sono partiti gli accertamenti sull’ex compagno, che è stato localizzato dai carabinieri e portato in caserma per essere interrogato. L’uomo era stato arrestato il 5 settembre per atti persecutori nei confronti della donna e il 6, dopo la convalida dell'arresto, era stato scarcerato e sottoposto alla misura cautelare del divieto di avvicinamento. Il 10 settembre era stato di nuovo arrestato per violazione della misura, violazione di domicilio e ulteriori atti vessatori, ottenendo il 23 settembre gli arresti domiciliari. Il 3 novembre, nel processo per stalking ai danni della donna, il 24enne ha patteggiato due anni con la sospensione condizionale: per questo la misura cautelare è decaduta e dal 4 novembre era libero.