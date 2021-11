Parma, pulmino precipita dall’A15 sulla ferrovia: morto un giovane

L’incidente si è verificato nei pressi del comune di Fontevivo. A bordo del mezzo c’erano quattro persone: un altro ragazzo sarebbe rimasto ferito gravemente. Il pulmino è precipitato sulla linea ferroviaria Bologna-Piacenza ed è stato urtato da un treno in transito

Un giovane è morto e un altro è rimasto ferito gravemente in seguito ad un incidente avvenuto sul raccordo dell'Autostrada A15 nei pressi del comune di Fontevivo, in provincia di Parma. Secondo le prime informazioni i due erano con un uomo e una donna a bordo di un furgoncino che è precipitato sulla linea ferroviaria Bologna-Piacenza ed è stato urtato da un treno in transito. Anche i due adulti sono rimasti feriti mentre i passeggeri del treno sono illesi.