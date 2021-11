Digitale terrestre, in Sardegna Sky TG24 passa alla frequenza 46

Le trasmissioni non saranno più visibili sulle frequenze 50-54. Il cambio avverrà da oggi 15 novembre al 2 dicembre 2021 secondo un calendario che varia per i diversi comuni dell’Isola. La modifica è parte della prima fase del passaggio al nuovo digitale terrestre, che si completerà nel 2023

Sky TG24, in Sardegna, passa dalle frequenze 50-54 alla 46, come parte del processo di liberazione della banda 700 Mhz, previsto nel passaggio al nuovo digitale terrestre. Il cambio delle frequenze, come spiega il sito della Regione, avverrà da oggi 15 novembre al 2 dicembre 2021 secondo un calendario che varia per i diversi comuni dell’Isola. La trasformazione in Italia verrà completata solo nel 2023, ma in alcune zone iniziano già a vedersi i primi cambiamenti. I 330 comuni sardi sono tra i primi interessati dalle modifiche.