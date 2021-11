Anagrafe digitale: come scaricare i certificati anagrafici. VIDEO

I cittadini iscritti all'anagrafe potranno scaricare 14 certificati per sé o anche per conto di un proprio familiare. Ecco quali.

Quanto costa?

Per i certificati digitali sono gratuiti (e disponibili in modalità multilingua per i comuni con plurilinguismo). In alcuni casi possono essere rilasciati anche insieme: ad esempio un unico certificato per cittadinanza, esistenza in vita e residenza.