Maltempo in Sardegna: anziano disperso, una casa crollata, allagamenti

Una forte perturbazione sta creando disagi in alcune zone dell'isola. Un uomo risulta disperso a Sant'Anna Arresi: è sceso dalla sua auto ed è stato trascinato via dall'acqua di un canale. A Siliqua, a causa delle infiltrazioni, parte di una casa in via Umberto, già lesionata, è crollata: all'interno c'erano due anziani e il figlio, illesi. Tante le segnalazioni di allagamenti, tombini saltati e strade chiuse

Un anziano disperso nel Sulcis, una casa crollata, allagamenti e numerosi disagi. È questo il bilancio dell’ondata di maltempo che sta interessando il sud Sardegna. Ieri la Protezione civile regionale aveva diramato per oggi l'allerta meteo gialla, nel corso della giornata l'allerta è passata ad arancione. "Il maltempo ha investito in pieno tutto il Sulcis - ha detto il direttore generale della Protezione civile regionale Antonio Belloi -, i quantitativi di pioggia che avevamo previsto sono già caduti. Visto che continuerà a piovere in maniera diffusa su tutta l'Isola, e vista la fragilità del territorio, si è alzato il livello di allerta. Stiamo monitorando costantemente la situazione" (LE PREVISIONI METEO).

Un uomo disperso a Sant'Anna Arresi Un uomo risulta disperso a Sant'Anna Arresi. Secondo quanto è stato ricostruito, l’anziano era rimasto bloccato con la sua auto lungo una strada allagata in località Porto Pino e appena sceso dal veicolo è stato trascinato via dall’acqua di un canale. È subito scattato l'allarme e sono arrivate le squadre dei vigili del fuoco da Cagliari e da Carbonia per le ricerche.

L’ondata di maltempo in Sardegna Il maltempo sta creando disagi in diverse zone. Gli episodi più gravi sono avvenuti a Siliqua dove, a causa delle infiltrazioni, parte di una casa in via Umberto, già lesionata, è crollata. All'interno si trovavano due anziani e il figlio: nessuno è rimasto ferito. "La casa aveva già avuto in passato un crollo – ha spiegato all'Ansa la sindaca Francesca Atzori – ma gli occupanti sono rientrati di loro iniziativa. Questa mattina si è registrato il nuovo cedimento. I due anziani adesso sono stati ospitati in una casa di riposo e il figlio in un'altra struttura". La strada che conduce all'abitazione è stata chiusa al traffico. "Abbiamo chiuso anche via Duca degli Abruzzi, dove si trova un'altra casa disabitata che rischia di crollare a causa del maltempo – ha detto ancora la prima cittadina –. Ho subito attivato il Coc e con la Protezione civile stiamo monitorando attentamente la situazione". Sul posto stanno intervenendo i vigili del fuoco, la Protezione civile e i carabinieri.