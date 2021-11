Rilasciato Alberto Livoni, cooperante italiano arrestato in Etiopia

A darne notizia è il Vis, l'organizzazione di Volontariato internazionale per lo sviluppo (Vis) per cui l'uomo lavora. Livoni è finito in carcere giorni fa con l'accusa di aiutare i profughi tigrini

"È stato rilasciato ed è in buone condizioni" Alberto Livoni, il cooperante italiano fermato in Etiopia nei giorni scorsi con l'accusa di aiutare i profughi tigrini. A darne notizia è il Vis, l'organizzazione di Volontariato internazionale per lo sviluppo per cui il 65enne lavora.

Apprensione per altri due operatori

leggi anche

Etiopia, Onu: "Sedici membri del nostro staff detenuti ad Addis Abeba"

Resta ancora apprensione, fa sapere l'ong, per due altri operatori locali ancora in stato di fermo: "Continuiamo a seguire la loro situazione, auspicando anche per loro l'immediato rilascio", si legge in una nota. Livoni era stato prelevato dalla sua casa ad Addis Abeba dopo un'irruzione delle forze di sicurezza etiopi. Vis, attiva nel Nord del Tigray, affianca i salesiani in progetti di scolarizzazione e formazione professionale dei giovani.