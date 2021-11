La “rivoluzione necessaria” di Oscar di Montigny a San Patrignano

Sabato 13 novembre l’incontro del keynote speaker ispirazionale, nonché autore di best seller, con i ragazzi e le ragazze della Comunità, in un percorso di riflessione sui grandi cambiamenti che stanno caratterizzando il nostro tempo: “Mi auguro che siano ore dense, ricche di amore, speranza, gioia, in cui arriveranno ispirazioni che doneranno nuova luce agli ospiti della comunità, rendendoli meno fragili e più robusti e resilienti”

Torna a San Patrignano sabato 13 novembre Oscar di Montigny, scrittore e divulgatore, keynote speaker ispirazionale in contesti internazionali e già autore di best seller Mondadori. Un incontro intenso e profondo, che partirà dall’ultimo libro pubblicato dal titolo Gratitudine. La rivoluzione necessaria, in cui la visione del futuro e del mondo - che Oscar di Montigny condividerà con i membri della comunità - si intreccerà con l’intensità e unicità delle storie vissute dai ragazzi di Sanpa. Un incontro fiume in cui confluiscono analisi, dibattiti, confronti esperienziali, testimonianze e racconti di storie vissute, un percorso in cui di Montigny ha il ruolo di stimolatore alla riflessione sui grandi cambiamenti che stanno caratterizzando il nostro tempo. Un pomeriggio motivazionale e di ispirazione positiva che ha lo scopo di riqualificare e donare nuova luce alle fatiche quotidiane di quanti si impegnano in comunità per lasciarsi alle spalle un passato di dipendenza.