Sito del Viminale irraggiungibile per ore, "problema tecnico"

Al Ministero hanno spiegato così il down del sito che risulta non raggiungibile dal primo pomeriggio di martedì 10 novembre. I tecnici sono al lavoro per il ripristino della pagina web

"Solo un problema tecnico" probabilmente a livello di server. Dal Viminale spiegano così il down del sito che risulta non raggiungibile dal primo pomeriggio. Nessun attacco hacker quindi, ipotesi che inizialmente era stata presa in considerazione. È ancora in corso il lavoro dei tecnici per ripristinare la pagina web. Il problema si è verificato intorno alle 14 quando all'indirizzo ufficiale del Viminale www.interno.gov.it è comparsa solo una pagina bianca.