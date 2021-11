Meteo, le previsioni di mercoledì 10 novembre

Cielo coperto su quasi tutta Italia, con precipitazioni a Nordovest e sulla Sardegna. In serata peggioramento sulla Sicilia con possibili nubifragi

Mercoledì 10 novembre giornata con cielo molto nuvoloso o coperto sull’Italia, con piogge in arrivo al Nordovest e sulla Sardegna. In Sicilia attesi nubifragi in tarda serata. Venti di Bora e Grecale al Nord, Sciroccali al Centro-Sud. Mari mossi o localmente molto mossi (LE PREVISIONI).