Covid, decessi, vaccini e nuovi casi: il confronto tra Paesi. DATI

Negli ultimi giorni l'attenzione in Europa si è concentrata sull'Austria, dove dall'8 novembre sono scattate misure ad hoc per i non vaccinati: non possono più accedere a ristoranti, movida, parrucchieri, hotel, eventi culturali e neanche agli impianti di risalita. Nella grafica si vede come nell'ultimo mese i nuovi casi per milione di abitanti in Austria siano stati di più rispetto a quelli della media dell'Ue e a quelli italiani