Calabria, migranti su una barca in balia del mare in tempesta: VIDEO

Un’imbarcazione a vela che trasportava 88 stranieri, stremati dalla lunga traversata, iniziata dalle coste della Turchia circa tre giorni fa, ieri sera si è arenata a 150 metri dalla riva in località Le Cannella del comune di Isola di Capo Rizzut, vicino a Crotone.

Poteva essere l’ennesima tragedia del mare e invece così non è stato.

Il mare in tempesta

I migranti a causa delle avverse condizioni meteorologiche rischiavano seriamente di essere catapultati in mare. Ma fortunatamente l’intervento degli operatori delle volanti ha permesso di salvare la vita di tutti: gli agenti, infatti, si sono buttati in mare portando in salvo tutti i cittadini extracomunitari.