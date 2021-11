Fingeva di vaccinare i bambini, ora dovrà risarcire 550 mila euro

La donna, 35 anni, è accusata di non aver somministrato centinaia di dosi di vaccino contro le più comuni malattie infantili in una decina di anni.E' accusata di peculato, omissione d'atti d'ufficio e falsità in certificati Condividi

La sentenza penale del Tribunale di Udine è attesa per il prossimo febbraio. La Corte dei Conti, sezione giurisdizionale del Friuli Venezia Giulia, invece si è già pronunciata e ha condannato Emanuela Petrillo, 35 anni, a risarcire l'Azienda sanitaria universitaria Friuli centrale con 550mila euro. Parte della somma è riconducibile all'acquisto di dosi di vaccino che, all'epoca dei fatti, sono state somministrate ai pazienti.

Le accuse Petrillo, assistente sanitaria di Spresiano (Treviso), è infatti è accusata di non aver somministrato centinaia di dosi di vaccino contro le più comuni malattie infantili durante gli anni in cui aveva svolto servizio a Codroipo (Udine) e in altri centri del Friuli come nel Trevigiano. In tutto stiamo parlando di una decina d’anni a partire dal 2009. Il processo a suo carico è iniziato nel settembre 2019: la donna deve rispondere di peculato, omissione d'atti d'ufficio e falsità in certificati.

La vicenda giudiziaria E mentre il direttore generale dell'AsuFc, Denis Caporale, "prende atto" della sentenza, in attesa dei risvolti del processo a Udine, il legale difensore di Petrillo, Paolo Salandin, parla di "celerità sospetta". L'avvocato sostiene di trovare inspiegabile la ragione per cui i giudici amministrativi veneti abbiano sospeso il pronunciamento in attesa della decisione della magistratura penale mentre quelli della regione accanto l'abbiano anticipato, pur non potendo avere effetto almeno fino al verdetto del Tribunale di Udine, atteso per "l'8 febbraio".