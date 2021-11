Maltempo, oggi allerta arancione in cinque regioni

Una nuova perturbazione atlantica porta ancora forte maltempo su gran parte dell’Italia. Oggi è allerta arancione in cinque regioni: Abruzzo, Campania, Lazio, Molise e Sardegna. Allerta gialla, invece, in altre sette: Basilicata, Liguria, Puglia, Toscana, Umbria, Veneto e Lombardia. Previsti temporali e vento, neve abbondante sulle Api sopra i 1.000 metri. Calano le temperature. Molte scuole sono rimaste chiuse nel Napoletano. L'ondata di maltempo, dicono gli esperti, durerà almeno fino al weekend ( LE PREVISIONI METEO ).

Allerta in diverse regioni, scuole chiuse in provincia di Napoli

Il ciclone Poppea, quindi, riporta piogge e temporali anche violenti, con temperature che cominceranno a scendere. Come spiegato dalla Protezione civile, che ha diramato l’allerta meteo, oggi il maltempo riguarda soprattutto il Centro-Nord e parte del Sud. In mattinata pioggia su Liguria, Toscana settentrionale e Sardegna. Poi anche su Lazio, Campania, Abruzzo, Molise e Puglia settentrionale, oltre a Lombardia e Veneto. Molti comuni della provincia di Napoli hanno deciso di tenere le scuole chiuse: niente lezioni a Pozzuoli, sulle isole di Ischia e Procida, in una lunga lista di centri dell'area vesuviana, da Torre del Greco a Torre Annunziata, da Portici a San Giorgio a Cremano. Il Comune di Napoli, invece, ha lasciato aperti gli istituti ma ha disposto lo stop per i parchi e i cimiteri cittadini.