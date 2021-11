Catanzaro, sequestrati il ponte Morandi e la galleria del Sansinato

I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Catanzaro hanno eseguito l'ordinanza di misura cautelare emessa dal Gip nei confronti di 6 soggetti Condividi

La decisione è arrivata in mattinata. La Procura di Catanzaro ha disposto il sequestro, con facoltà d'uso, del viadotto "Bisantis", noto come ponte Morandi di Catanzaro, e della galleria Sansinato sulla Statale 280 dei due mari. Il tutto per svolgere accertamenti di natura tecnica. Per un ingegnere dell'Anas è stata disposta l'interdizione dall'esercizio della professione (6 mesi) e per un geometra (9 mesi).

Sei indagati leggi anche Guardia di Finanza, Mattarella a Bergamo per inaugurare l'Accademia Il Gip ha anche disposto il sequestro preventivo di tre società di costruzione e di oltre 200mila euro quale profitto dei reati contestati. I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Catanzaro hanno eseguito l'ordinanza di misura cautelare emessa dal Gip nei confronti di 6 soggetti. Questi sono indagati a vario titolo per trasferimento fraudolento di valori, autoriciclaggio, corruzione in atti giudiziari, associazione per delinquere, frode nelle pubbliche forniture, con l'aggravante di aver agevolato associazioni di tipo mafioso.