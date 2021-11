Meteo, le previsioni di martedì 2 novembre

Nel giorno dei morti, prevista ancora qualche pioggia al mattino - soprattutto su Friuli-Venezia Giulia, Toscana e Calabria - e poi tempo via via più stabile su gran parte dell’Italia. Ma la tregua dall’acqua potrebbe durare poco: già da mercoledì è attesa una nuova perturbazione accompagnata da aria fredda proveniente dal Nord Europa, con rischio di piogge intense e temporali Condividi

Ancora qualche pioggia al mattino, poi tempo via via più stabile su gran parte dell’Italia. Sono queste le previsioni per martedì 2 novembre. Secondo gli esperti, il meteo dovrebbe concedere una tregua dall'acqua nel giorno dei morti, ma già da mercoledì è attesa una nuova perturbazione accompagnata da aria fredda proveniente dal Nord Europa, con rischio di piogge intense e temporali (LE PREVISIONI METEO).

Le previsioni al Nord Al Nord, soprattutto al mattino, sono previste piogge sparse sul Friuli-Venezia Giulia e nevicate lungo i confini alpini. Cielo più sereno o al massimo poco nuvoloso, salvo temporanei annuvolamenti più intensi, sulle zone di pianura. In serata è atteso un nuovo peggioramento, a partire dal Nordovest. Neve in Valle d'Aosta. Mar Ligure agitato. Acqua alta a Venezia. I valori massimi delle temperature dovrebbero oscillare tra gli 11 gradi di Bolzano e i 18 di Genova. A Milano cielo sereno e termometro tra 6 e 15 gradi. A Torino qualche nuvola in più e temperature tra 4 e 16 gradi.

Le previsioni al Centro e in Sardegna Al Centro è attesa una giornata soleggiata, tranne il tempo lievemente instabile in mattinata sul nord della Toscana, soprattutto in provincia di Firenze e Pistoia, con qualche pioggia. In Sardegna previsto bel tempo al mattino e poi peggioramenti, con cieli spesso nuvolosi, dal pomeriggio. I valori massimi vanno dai 15 gradi di L’Aquila ai 22 di Cagliari. A Roma cielo sereno e termometro tra 15 e 20 gradi. A Firenze prevista pioggia, con temporali a metà giornata, e temperature tra 13 e 17 gradi.