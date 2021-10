Vaccini anti Covid, papa Francesco ha ricevuto la terza dose

Bergoglio, ultraottantenne, rientra nella fascia delle categorie a rischio che ha la priorità per la vaccinazione. Sarebbe quindi stato tra i primi a ricevere il booster in Vaticano

In Vaticano è cominciata da qualche giorno la somministrazione della terza dose del vaccino anti-Covid. Papa Francesco, come per la prima e seconda somministrazione, sarebbe stato - secondo quanto si apprende - tra i primi a riceverla. Bergoglio è ultraottantenne, categoria che anche in Vaticano è considerata prioritaria per la vaccinazione