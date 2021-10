Superenalotto, vinti quasi 600 mila euro in provincia di Forlì/Cesena

Centrato un 5+1 da 594.539 euro. Ora il jackpot a disposizione del '6' per il prossimo concorso arriva fino a 101,1 milioni

C'è chi sorride dopo l'estrazione di oggi. Anche se non è arrivato nessun '6', al concorso di oggi del Superenalotto è stato centrato un '5+1' che vince 594.539 euro.

La vincita è stata realizzata a Savignano sul Rubicone, in provincia di Forlì-Cesena. Presso il punto vendita Tabaccheria n.16, situato in piazza Falcone 5. Il jackpot a disposizione del '6' per il prossimo concorso sale a 101,1 milioni di euro.