Arezzo, in fiamme l'azienda Galvanica Formelli: quattro intossicati

Sono quattro gli operai finiti al pronto soccorso per accertamenti. Non sono gravi ma hanno respirato il fumo che si è sprigionato da un incendio nella ditta Galvanica Formelli ad Arezzo. La colonna di fumo nero che si è alzata in cielo è stata avvistata anche a distanza di diversi chilometri. Le fiamme si sono sviluppate in un capannone che è andato completamente distrutto. Si trova in via Achille Grandi, nella zona di via Calamandrei, alle porte della città toscana. Sul posto sono intervenuti i mezzi dei Vigili del Fuoco di Arezzo e in supporto anche squadre di pompieri da Firenze.

I sanitari del 118 hanno soccorso sul posto alcuni operai. Sono intervenuti anche i tecnici di Arpat per la valutazione ambientale dell'episodio. L'appello delle autorità a chi abita in zona è di tenere chiuse le finestre di casa. Il rogo sarebbe stato originato dal corto circuito di un quadro elettrico posto esternamente all'azienda.