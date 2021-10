Meteo, le previsioni di sabato 23 e domenica 24 ottobre

E’ in arrivo sull’Italia meridionale un vero e proprio ciclone mediterraneo che a partire da domenica porterà una forte ondata di maltempo con piogge intense e rischio alluvioni su Sicilia e Calabria. Il ciclone potrebbe trasformarsi nel temuto medicane (uragano mediterraneo) con allerta rossa a causa di possibili eventi estremi

Weekend perturbato al Centro Sud mentre sulle regioni settentrionali il tempo si manterrà piuttosto stabile ma con il ritorno delle nebbie nelle zone di pianura. Sabato saranno penalizzate le regioni centrali, in particolare Marche e Umbria con piogge anche sull’Appennino tosco emiliano. Tra il pomeriggio e sera tra Sicilia e Sardegna si approfondirà un ciclone mediterraneo che inizierà a provocare qualche disturbo sulle due isole maggiori.

Domenica forte maltempo al Sud

La domenica potrebbe essere piuttosto complicata dal punto di vista meteo, soprattutto sul finire della giornata. Al Centro Nord la giornata sarà tranquilla, senza particolari precipitazioni e temperature ancora miti. Discorso diverso per il Sud e per i settori più meridionali della Sardegna dove aumenterà la nuvolosità con piogge e rinforzo dei venti. Tra la serata e la nottata il peggioramento sarà molto intenso sulla Sicilia orientale e i versanti ionici della Calabria. In queste aree si registreranno forti piogge, temporali e locali nubifragi.