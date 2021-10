Treviso, la Lancia Fulvia di Conegliano sarà restaurata

“Non avremmo mai potuto immaginare un futuro migliore per la nostra Fulvia” hanno commentato Angelo Fregolent e la moglie Bertilla Modolo, proprietari del mezzo che per oltre 40 anni è rimasto parcheggiato davanti alla loro ex edicola

Dopo 47 anni la Lancia Fulvia che stazionava in una via di Conegliano Veneto , in provincia di Treviso, verrà restaurata. L’automobile, diventata una star dei social, è stata prelevata da un carro attrezzi e sarà esposta al salone "Auto Moto d'epoca 2021" che si terrà a Padova da oggi al 24 ottobre, prima di essere ristrutturata in una officina di Vicenza.

Il restauro

Ad occuparsi del restauro saranno un imprenditore appassionato d'auto d'epoca, Giovanni Berton, e il presidente del Club Serenissima della cittadina trevigiana, Paolo Picco. "La storia della Fulvia ha fatto il giro del mondo e non potevamo rimanere indifferenti - ha dichiarato quest’ultimo -. Così è nata l’idea di portarla all’autosalone dove in molti potranno ammirarla”. Dopo il Salone, l'automobile troverà il suo posto nel giardino della Scuola Enologica Cerletti di Conegliano, al quale verrà donata come "monumento". “Non avremmo mai potuto immaginare un futuro migliore per la nostra Fulvia” hanno commentato Angelo Fregolent e la moglie Bertilla Modolo, proprietari del mezzo che per oltre 40 anni è rimasto parcheggiato davanti alla loro ex edicola in via Zamboni.