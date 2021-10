Meteo, le previsioni di giovedì 21 ottobre

L’anticiclone delle Azzorre si sta indebolendo lasciando aperta la porta dell’Atlantico. Giovedì un fronte perturbato carico di piogge investirà dapprima il Nord ovest per poi espandersi su Toscana, Umbria e Lazio. Venerdì il maltempo colpirà anche il Nord est e le regioni meridionali

Dopo un lungo periodo di tempo asciutto e mite, tra giovedì e venerdì torneranno le piogge su quasi tutta Italia. L’alta pressione sta perdendo energia e lascerà spazio all’arrivo di perturbazioni atlantiche. Le prime aree interessate dal maltempo saranno quelle di Nord Ovest e tutto il comparto alpino e prealpino. Piovoso anche su Toscana, Umbria e Lazio mentre sul resto del Paese il tempo rimarrà asciutto, a tratti anche soleggiato soprattutto sull’area adriatica e al Sud. Nel corso del giorno le precipitazioni si sposteranno anche al Nord est.

Le previsioni al Nord

Tempo in peggioramento con piogge praticamente su tutte le regioni. Colpite in modo più diffuso la Liguria ed entro sera il Triveneto. Massime in calo e comprese tra 18 e 22 gradi.

Le previsioni al Centro

Piogge sparse sull’area tirrenica ma con tempo abbastanza mite. Soleggiato o poco nuvoloso sulle regioni adriatiche. Massime comprese tra 19 e 23 gradi.

Le previsioni al Sud

Anche al Meridione sarà penalizzata l’area tirrenica con nuvolosità in aumento e piogge sulla Campania. Altrove tempo variabile ma asciutto. Massime ancora elevate e comprese tra 20 e 25 gradi.