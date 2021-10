Meteo: weekend con il sole, in arrivo il tepore dell'ottobrata

Nel fine settimana torna l’anticiclone con le ultime piogge sulla Sicilia e la Calabria meridionale. Da lunedì arriva la classica “ottobrata”, un periodo soleggiato e mite che durerà per tutta la settimana. Temperature miti, al di sopra delle medie stagionali

Nel weekend tronerà in scena l'alta pressione delle Azzorre, l’anticiclone che mancava dall’Italia da molto tempo. La sua avanzata sarà graduale, pertanto alcune zone del Sud risentiranno ancora di parecchia instabilità. Sul resto delle regioni l'alta pressione si rinforzerà giorno dopo giorno ponendo le basi per l'arrivo della classica ottobrata, con tempo stabile e mite. Per il resto della settimana spazio al sole e soprattutto ad un deciso aumento delle temperature. I valori, durante le ore più calde del giorno potrebbero raggiungere i 20-23 gradi. Queste condizioni potrebbero accompagnarci fino al prossimo fine settimana.

Le previsioni di sabato

Sabato arriveranno delle piogge con possibili temporali sulla Sardegna settentrionale mentre sul resto del Paese sarà protagonista il sole. Nubi più diffuse al Sud ma senza particolari precipitazioni. Temperature massime comprese tra 16 e 20 gradi.

Le previsioni di domenica

Migliora il tempo sulla Sardegna e le piogge si sposteranno verso la Sicilia dove rovesci e temporali potrebbero espandersi anche alla vicina Calabria e, a tratti, sulla Puglia centro meridionale. Qualche grado in più su tutte le regioni.