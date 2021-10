Meteo, le previsioni di giovedì 14 ottobre

L’Italia è stata investita da un attacco polare con venti forti e temporali che hanno interessato soprattutto il Centro Sud. Una parte del Paese ha continuato a godere di tempo asciutto e spesso soleggiato come il Nord e la Toscana. Da giovedì la situazione meteo per quanto riguarda le piogge sarà più tranquilla. Tornerà il bel tempo quasi ovunque ma le temperature scenderanno ancora. L’alta pressione delle Azzorre tornerà ad invadere tutta la Penisola garantendo tempo più stabile, compreso il weekend.

Le previsioni di giovedì 14 ottobre

Al Nord tempo soleggiato ma con clima freddo. Temperature molto rigide al mattino in risalita fino a 15-18 gradi a metà giornata. Al Centro nubi sparse in Abruzzo e Molise e in generale sulla fascia adriatica. Sereno altrove. Ventoso. Temperature stazionarie, massime tra 15 e 20. Al Sud tempo ancora instabile sulla Sicilia, Calabria e Salento con piogge, rovesci e venti forti. Fenomeni in attenuazione nel corso del pomeriggio-sera. Massime comprese tra 16 e 20 gradi.