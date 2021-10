“Ora di futuro”: l’impegno di Generali Italia per l’infanzia

Attraverso la fondazione The Human safety net il progetto offre sostegno alla genitorialità per le famiglie in difficoltà con bambini fino a 6 anni e un percorso didattico destinato alle classi terza, quarta e quinta elementare

"Lavorare con i bambini in difficoltà è un tema centrale in tutto il mondo: questo è un progetto che nasce dalla fondazione di Generali The Human Safety Net, abbiamo già tre edizioni alle spalle e speriamo di portarlo avanti ancora per molti anni". A dirlo è Marco Sesana, country manager e Ceo di Generali Italia, che questa mattina ha presentato in Senato l’Osservatorio Ora di Futuro 2021, un progetto di educazione rivolto ai bambini e alle famiglie che coinvolge insegnanti, scuole primarie e reti non profit in tutta Italia.

"È chiaro che questo progetto non vive da solo, ma vive di relazioni – ha aggiunto Sesana – Non c’è nessuno che da solo può cambiare le cose, ma tutti insieme possiamo lavorare per migliorare la situazione". Per le famiglie con bambini fino a sei anni, le Onlus partner dell’iniziativa sono tre: L’Albero della Vita, Mission Bambini e Centro per la Salute del Bambino. Le associazioni vogliono aiutare i genitori in difficoltà a rafforzare le proprie competenze, per offrire ai bambini basi più solide per la loro crescita.

Ora di Futuro entra anche nelle scuole elementari con un percorso didattico per i bambini delle classi terze, quarte e quinte. “Guidati dagli insegnanti – si legge sul sito dell’iniziativa – i bambini acquisiscono consapevolezza sull’ambiente, il risparmio, a salute e il benessere”, imparando “gestire le risorse, a prevenire e a valutare i rischi”.