Potenza, si indaga sulla morte della ragazza caduta dal quarto piano

È giallo sul decesso dell'assistente scolastica precipitata dal quarto piano nella notte di sabato 9 ottobre dopo una accesa discussione con il fidanzato, con cui conviveva a Potenza. A stabilire le cause e soprattutto le dinamiche del decesso sarà l'autopsia, che è già stata disposta dagli inquirenti

Dora Lagreca, assistente scolastica, è morta a 29 anni precipitando dal balcone dell’appartamento in cui viveva con il fidanzato a Potenza. Erano le 2,30 di sabato 9 ottobre quando si sono sentite urla. Poi il volo dal quarto piano. L’appartamento si trova in via Di Giura, di fronte al parco dei Comuni, in una una zona residenziale di Potenza. Immediato l’intervento sul posto di carabinieri e ambulanza. Trasportata in codice rosso all'ospedale San Carlo, per lei non c’è stato nulla da fare. Dopo due ore è morta.

L’allarme dato dal fidanzato approfondimento A Potenza donna muore cadendo dal balcone: ipotesi suicidio A dare l'allarme è stato il fidanzato che era con lei nell'appartamento. Interrogato dai carabinieri, ha raccontato di aver trascorso la serata in compagnia della ragazza e di amici. Una volta tornati a casa, però, il litigio scoppiato già in macchina si sarebbe fatto ancora più acceso. Durante l’interrogatorio l’uomo ha spiegato che ad un certo punto Dora avrebbe aperto una delle due finestre della mansarda minacciando di farla finita buttandosi dal terrazzino. Una minaccia che lui avrebbe inizialmente sottovalutato. Quando la 29enne ha scavalcato la ringhiera non molto alta avrebbe tentato di fermarla. “Non ce l’ho fatta ad afferrarla”, ha poi aggiunto. L'uomo dopo aver visto la fidanzata precipitare dal balcone è corso in giardino a piedi nudi per cercare di soccorrerla. Il fidanzato ha dichiarato di non avere alcuna responsabilità con la morte della Lagreca e non è indagato.



Le cause della morte da accertare Le cause della tragedia sono ancora in fase di accertamento e avvolte dunque nel riserbo. Gli inquirenti non hanno escluso alcuna ipotesi. Sarà l’autopsia disposta sul corpo della donna a stabilire le cause della morte e soprattutto le dinamiche che hanno portato al volo di Dora giù dal balcone. L’esame del medico legale, riferisce il Corriere, è stato fissato per martedì 12 ottobre. Tutte le ipotesi sono aperte Il procuratore Francesco Curcio non si sbilancia: “Stiamo ancora indagando e non è il caso di fare alcuna ipotesi. Lavoriamo cercando di capire quello che è realmente successo in quelle ore”. A Montesano sulla Marcellana, cittadina natale di Dora Lagreca sarà indetto il lutto cittadino nel giorno dei funerali dell’assistente scolastica.