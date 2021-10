Processo Ubi Banca, assolti Giovanni Bazoli e Victor Massiah

A Bergamo 29 assoluzioni e una condanna per le presunte irregolarità nella gestione di Ubi, poi incorporata in banca Intesa San Paolo. Tra gli assolti il banchiere 81enne e l’ex consigliere delegato di Ubi. Dopo una camera di consiglio durata dieci ore, condannato Franco Polotti, all'epoca presidente del consiglio di gestione di Ubi

Ventinove assoluzioni e una condanna. Si è chiuso così, dopo tre anni di udienze, il processo a Bergamo per le presunte irregolarità nella gestione di Banca Ubi, poi incorporata in Banca Intesa San Paolo. Tra le assoluzioni, spiccano quelle del banchiere Giovanni Bazoli e dell'ex consigliere delegato di Ubi Victor Massiah. Le accuse nei loro confronti erano di ostacolo all'esercizio degli organi di vigilanza e illecita influenza sull'assemblea del 2103 che vide la vittoria della cosiddetta Lista Moltrasio rispetto ad altre due: per Massiah, rispetto a quest’ultima accusa, è stato deciso il non luogo a procedere per intervenuta prescrizione mentre Bazoli è stato assolto nel merito. Assolta anche la banca Intesa San Paolo dall'accusa di avere violato la legge 231 del 2001. Una sola condanna a un anno e sei mesi (pena sospesa), dopo una camera di consiglio durata dieci ore, a Franco Polotti, all'epoca presidente del consiglio di gestione di Ubi.

Le assoluzioni di Bazoli e Massiah

Giovanni Bazoli, 81 anni, è uno dei banchieri più influenti della recente storia italiana. L'assoluzione per Bazoli è quindi nel merito, anche se uno dei due reati di cui era accusato, il traffico di influenze illecite, era prescritto da giugno, come rilevato anche dalla Procura. Le argomentazioni della sua difesa, però, hanno convinto i giudici a un'assoluzione piena. Victor Massiah è stato assolto perché il fatto non sussiste per tre capi d'imputazione relativi all'ostacolo alle funzioni di vigilanza e per un altro capo - traffico di influenze illecite - per prescrizione.