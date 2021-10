Verona, quattro neonati morirono per il batterio killer: 7 indagati

Furono una novantina i nascituri contagiati all’ospedale di Borgo Trento, una decina dei quali subirono lesioni gravissime dovute all’infezione. Le accuse nei confronti degli ex vertici e dei medici sono di omicidio colposo e di lesioni colpose gravi

La Procura di Verona ha iscritto sette persone nel registro degli indagati, con le ipotesi di reato di omicidio colposo e lesioni colpose gravi e gravissime in ambito sanitario, nell'inchiesta sull'infezione da Citrobacter all'Ospedale della Mamma e del bambino, dove 89 neonati sarebbero stati infettati dal cosiddetto batterio killer che provocò 4 morti, mentre una decina avrebbero riportato danni gravissimi dovuti all'infezione.

I termini dell'indagine

La procuratrice di Verona, Angela Bargaglio ha riferito che “l’indagine vuole verificare se la condotta dei sette indagati sia stata corretta o abbia potuto causare le morti e i danni subiti dai neonati. A breve la Procura nominerà i suoi consulenti per analizzare nello specifico tutti gli aspetti, medico-legali tecnici e organizzativi, nel contempo, l'iscrizione nel registro degli indagati permetterà agli indagati di nominare i loro consulenti di parte", ha spiegato la procuratrice.

Chi sono gli indagati

Sono gli ex vertici e i medici della struttura ospedaliera: l'ex direttore generale Francesco Cobello, attuale direttore della Fondazione Scuola Sanità Pubblica; Chiara Bovo, ex direttore sanitario e ora alla direzione della funzione ospedaliera a Schiavonia (Padova); il direttore medico della struttura Giovanna Ghirlanda; il primario di Pediatria Paolo Biban; Evelina Tacconelli, direttore di Malattie Infettive; Giuliana Lo Cascio, ex primario facente funzioni di Microbiologia e Virologia, ora a Piacenza; Stefano Tardivo, risk manager della struttura. Biban, Bovo, Ghirlanda e Lo Cascio erano stati sospesi con provvedimento della Direzione dell'Azienda ospedaliera il 5 settembre 2020 ed erano rientrati successivamente al lavoro.