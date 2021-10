Nubi basse, lunghe e arcuate che si sviluppano in orizzontale alla base di un temporale. È lo ‘shelf cloud’, il fenomeno meteorologico che porta le nuvole a prendere la forma di una ‘mensola’ e ripreso dai telefoni di alcuni passanti. I poco più di 4mila abitanti di Scoglitti, l’unica frazione di Vittoria in provincia di Ragusa all’estremo sud della Sicilia, hanno potuto assistere a questo spettacolo che ha preannunciato le trombe d'aria del 5 ottobre.

Come spiegato da Marina Baldi, climatologa del Consiglio nazionale delle Ricerche (Cnr) in occasione di un simile evento che un paio d’anni fa ha colpito Pescara, questo tipo di nubi si formano quando “un fronte d’aria fredda, al suo arrivo, solleva violentemente le masse d'aria più calde preesistenti al suolo. Queste risalendo condensano dando vita alla ‘shelf cloud’ che può protendersi in un inarcamento (la cupola più chiara che si vede nelle immagini) mentre sotto la parte più scura è quella più umida dove si sta formando il temporale".

Mentre a Catania e a Trapani le intense piogge hanno inondato le città, in provincia di Ragusa è il vento quindi a essere protagonista. In particolare, proprio a Scoglitti raffiche di vento e trombe d’aria hanno causato non pochi danni alla città, come la distruzione di diverse serre di aziende agricole lungo il litorale. Secondo la protezione civile della Regione Sicilia, la tempesta si starebbe spostando verso le zone orientali dell’isola e per questo motivo è raccomandata la massima prudenza per altre 24 ore circa.