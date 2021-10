Maltempo su tutta l'Italia: piogge, frane e danni

Nelle ultime 24 ore Stazione della Circumvesuviana allagata, treni bloccati e ritardi in Campania. Smottamenti in Liguria. A Roma allagamenti e alberi caduti. Dighe osservate speciali in Piemonte. A Catania, ieri, un tornado ha causato danni e alcuni feriti lievi. Le perturbazioni interesseranno tutto il Paese anche nei prossimi giorni Condividi:

Il maltempo continua a colpire l’Italia. Secondo Coldiretti in un solo giorno - il 5 ottobre - ci sono stati 20 nubifragi. Nelle ultime 24 ore stazione della Circumvesuviana allagata, treni bloccati e ritardi in Campania. Frane in Liguria, famiglie sfollate e isolate nel savonese. A Roma allagamenti e alberi caduti. Dighe osservate speciali in Piemonte (LE PREVISIONI METEO). La Protezione Civile, per oggi, 6 ottobre, ha emanato avvisi di allerta gialla per diverse regioni, per rischi legati alle perturbazioni.

I danni del maltempo dalla Sicilia alla Toscana vedi anche Maltempo, forte tornado a Catania: danni e feriti. FOTO Il maltempo ha colpito violentemente anche la Sicilia, dove, a Catania, ieri, si è registrato un tornado che ha provocato danni a case e negozi e alcuni feriti lievi. Oggi scuole e parchi chiusi in città, come stabilito dal sindaco. Mentre in Toscana, a Calenzano (Firenze), una donna è morta per il crollo di un muro: fra le cause potrebbero esserci anche gli ultimi giorni di pioggia.