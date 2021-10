Meteo, le previsioni di mercoledì 6 ottobre

Tempo instabile su gran parte delle regioni. Rovesci e temporali soprattutto su Lombardia, Nordest (forti tra basso Veneto ed Emilia in serata), gran parte del Centro peninsulare, in Sicilia, Campania, Calabria tirrenica e Puglia meridionale. Più asciutto su Valle d'Aosta, Piemonte, gran parte della Liguria e in Sardegna

Il maltempo continua a interessare l’Italia e anche mercoledì 6 ottobre il meteo sarà instabile su gran parte delle regioni. Rovesci e temporali sono attesi soprattutto su Lombardia, Nordest (forti tra basso Veneto ed Emilia in serata), gran parte del Centro peninsulare, in Sicilia, Campania, Calabria tirrenica e Puglia meridionale. Il tempo sarà invece più asciutto e soleggiato su Valle d'Aosta, Piemonte, gran parte della Liguria e in Sardegna. In serata irruzione di Bora. Da giovedì, poi, torna il rischio alluvioni in parte del Nord e delle regioni adriatiche (LE PREVISIONI METEO).