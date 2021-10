1/4 pirovano.it/it/webcam-stelvio/

In Alto Adige e in Lombardia il fronte freddo, che in queste ore sta attraversando le Alpi, ha portato la prima neve sulle montagne a passo dello Stelvio, come si vede dalle immagini delle webcam della scuola di sci Pirovano

GUARDA IL VIDEO: Meteo, maltempo da Nord a Sud con forte vento e temporali