Una donna uccisa e 2 ferite in provincia di Torino, arrestato un uomo

L’omicidio a Luserna San Giovanni

L’omicidio è avvenuto intorno all’1.30 nel bar Primavera, in via I Maggio. Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo arrestato sarebbe entrato nel locale e avrebbe accoltellato le ragazze: una è morta, le altre due sono rimaste ferite in modo non grave. Sono in corso le indagini per capire la dinamica e i motivi dell’aggressione e per verificare se l’uomo conoscesse la vittima.