Pasta per merenda ad Andria, 10 studenti rischiano sospensione

Dieci studenti di una classe prima del Liceo Colasanto di Andria rischiano la sospensione per aver portato come merenda a ricreazione della pasta al forno in vaschette monoporzione.

Il provvedimento Per loro è già arrivata una nota disciplinare. E il dirigente scolastico Cosimo Antonio Strazzeri, ha già fatto sapere di non volere tornare indietro: "Non possiamo permettere che si consumino cibi caldi a scuola: è fuori dalle norme interne e dalle restrizioni Covid" ha sottolineato. E così, avvertito dal suo vice e da alcuni professori, è entrato in classe durante la ricreazione e ha ammonito gli alunni facendo scattare il provvedimento disciplinare.