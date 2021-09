Meteo Italia: in arrivo piogge e temporali, poi calano le temperature

I prossimi giorni non saranno affatto tranquilli: è in arrivo un nucleo di aria fredda che porterà una nuova ondata di temporali e calo delle temperature soprattutto al Centro Sud. Le prime piogge interesseranno i rilievi alpini per poi scivolare sull’area adriatica e successivamente sulle altre zone del Paese

L'Italia sta per essere raggiunta da un nucleo di aria fredda che darà vita ad una nuova ondata di temporali, soprattutto al Centro-Sud. A seguire, le temperature subiranno un calo. Mezza Italia dovrà fare i conti con il ritorno di piogge e temporali spesso seguiti da un calo delle temperature (non troppo marcato). Mercoledì il tempo peggiorerà in maniera piuttosto irregolare sul Nord Est con alcuni rovesci o temporali che poi percorreranno gran parte delle regioni adriatiche fino ad arrivare giovedì anche al Sud. Ed è proprio da giovedì' che le temperature cominceranno a diminuire, soprattutto al Centro-Sud adriatico dove i valori oggi sono ancora estivi. Un ulteriore lieve calo termico è previsto anche al Nord, mentre sui versanti tirrenici, come in Toscana, Lazio e Campania, grazie anche a un tempo più' clemente le temperature si manterranno su valori ancora elevati per il periodo.

Le previsioni al Nord

Piogge sulla parte più settentrionale di Lombardia, Trentino Alto Adige, Veneto e Friuli Venezia Giulia. Più soleggiato in pianura e lungo le coste. Massime tra 22 e 27 gradi.

Le previsioni al Centro

Per lo più tempo buono con temperature gradevoli. Possibili piogge nel pomeriggio sui rilievi di Toscana, Umbria, Marche e Lazio. Massime tra 24 e 28 gradi.

Le previsioni al Sud

Piogge sul basso Tirreno, tempo discreto sulle altre regioni in un contesto di variabilità. Piogge pomeridiani sui rilievi appenninici. Temperature in calo e comprese tra 23 e 27 gradi.