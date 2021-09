Le previsioni meteo del weekend del 25 e del 26 settembre

Nella giornata di sabato tempo stabile e in gran parte soleggiato su tutte le regioni. Verso sera nubi in aumento al Nord e al Centro con le prime precipitazioni sul Piemonte e in Liguria. Domenica una perturbazione temporalesca attraversa il Settentrione, soleggiato al Centro-Sud, i temporali raggiungeranno la Toscana

Weekend a due facce quello in arrivo sull’Italia. Sabato 25 settembre sarà una giornata quasi estiva su molte zone, a cui farà seguito una domenica caratterizzata dall’arrivo di temporali e grandinate. Nella serata di sabato, dopo il bel tempo delle ore diurne, le nubi saranno in aumento al Nord-Ovest anche con le prime precipitazioni sul Piemonte e in nottata anche in Liguria, qui sotto forma di forti temporali o nubifragi. Sempre entro sera nubi in aumento anche sul resto del Nord e al Centro. Domenica 26 poi, una perturbazione temporalesca, a tratti intensa, attraverserà il Nord con precipitazioni temporalesche in viaggio da Ovest verso Est. Fenomeni localmente molto forti. Soleggiato al Centro-Sud, salvo temporali che raggiungeranno anche la Toscana, soprattutto settentrionale (LE PREVISIONI METEO).