Green pass, Landini (Cgil): "Non si può pagare per lavorare"

Condividi:

I sindacati restano critici sul Green pass obbligatorio sui luoghi di lavoro: “Non si può pagare per lavorare”, dice Maurizio Landini, segretario nazionale Cgil, in un’intervista a Repubblica. Il riferimento è al costo dei tamponi: dato che resta la libertà di non vaccinarsi, “si dovrebbe continuare a garantire la gratuità dei tamponi per i lavoratori”. La soluzione proposta da Landini e dai sindacati è la strada dell’obbligo vaccinale, per tutti oltre che per i lavoratori. “Ma il governo non è riuscito a introdurlo perché non ha saputo fare sintesi all'interno della maggioranza", afferma Landini che, nei confronti dell’esecutivo, continua: “Il governo Draghi deve cambiare metodo: il confronto con le parti sociali deve avvenire prima di prendere le decisioni, non a cosa fatte”.

Le soluzioni del sindacato: “Obbligo vaccinale per tutti oppure tamponi gratuiti” vedi anche Green pass obbligatorio, le regole per Pubblico e Privato "Siamo convinti che il diritto alla salute della collettività venga prima di qualunque altra cosa", dice il segretario generale della Cgil. "Ci auguriamo che la scelta del governo sul Green pass spinga le persone a vaccinarsi, resta tuttavia una contraddizione: l’obbligatorietà del certificato verde non vuol dire che sia obbligatorio vaccinarsi, basta presentare il tampone. Dunque resta la libertà anche di non vaccinarsi, ma allora imporre un costo per esercitare il diritto al lavoro in un Paese con bassi salari è sbagliato e rischia di essere controproducente". Il sindacato ha ottenuto che non ci fossero licenziamenti o demansionamenti per i lavoratori senza certificato ed è stato deciso anche il ripristino del trattamento economico per malattia nel caso di quarantena. “Non è ancora chiaro cosa accadrà nelle aziende con meno di 15 dipendenti. Ma non sappiamo nemmeno cosa succederà per gli imprenditori e chi li controllerà”, dice il segretario.