Trieste, 25enne uccide il padre a colpi di coltello

Le liti tra i due

Secondo quanto hanno riferito alcuni testimoni, condomini dello stesso edificio, in via Stuparich, tra i due si sarebbero verificate, appunto, liti più volte. Sia l'aggressore che la vittima sono stranieri, di nazionalità egiziana. Il padre, in particolare, lavorava in un pub della città.

A dare l'allarme i vicini

Le indagini sono condotte dalla Squadra mobile, giunta sul posto insieme con la Polizia scientifica, i carabinieri, il medico legale e, ovviamente, gli operatori del 118. Quando le forze dell'ordine sono arrivate, la vittima era praticamente già morta e la vicenda è sembrata abbastanza chiara: il giovane è stato subito portato in Commissariato. Ad allertare le forze dell'ordine sono stati proprio i vicini ma anche alcuni passanti, allarmati dalle urla e dagli inequivocabili rumori di una colluttazione, provenienti dall'appartamento al secondo piano.