Terremoto in Emilia Romagna, scossa 3.3 avvertita anche a Parma

Trema la terra in Emilia Romagna prima e nelle Marche subito dopo. Una scossa di terremoto di magnitudo 3.3 è stata registrata alle 21.33 di ieri, come registrato dagli strumenti dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia – Ingv. L’epicentro è stato individuato a Solignano, in provincia di Parma e l’ipocentro ad una profondità di 27 chilometri. Il sisma è stato avvertito anche a Salsomaggiore e in diverse zone della provincia.