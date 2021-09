Le previsioni meteo del weekend del 10 e dell'11 settembre

Sarà un fine settimana dal tempo instabile in diverse aree del Paese a causa di un ciclone mediterraneo. Precipitazioni intense sono previste al Sud e sull'arco alpino, mentre cieli più sereni sono attesi sulle regioni centrali e settentrionali

Le previsioni di sabato 11 settembre

Le previsioni al Nord



Temporali sono attesi sull'arco alpino, soprattutto in Trentino Alto Adige, in Friuli Venezia Giulia e in Lombardia. Sul resto delle regioni cielo a tratti molto nuvoloso. A Milano cielo coperto e temperature fra i 18 e i 29 gradi. A Torino prevista una giornata soleggiata con temperature fra i 17 e i 27 gradi.

Le previsioni al Centro

Ultime precipitazioni sulla Sardegna orientale, cieli nuvolosi sul versante tirrenico e in Umbria. Nel pomeriggio la nuvolosità si sposterà verso il settore adriatico. A Firenze giornata calda nonostante le nubi con una massima di 31 e una minima di 18 gradi. A Roma cielo coperto con qualche sprazzo di sole con temperature comprese fra i 20 e i 30 gradi.



Le previsioni al Sud

Sarà l’area maggiormente colpita dalla perturbazione mediterranea. Previsti rovesci temporaleschi sulla maggior parte delle regioni, meno diffusi però sulla Campania centro-settentrionale e sul Gargano. Particolarmente forti potrebbero essere le precipitazioni su Calabria e Basilicata ioniche. Piogge e temperature fra i 19 e i 22 gradi a Napoli. Acquazzoni e temperature fra i 24 e i 27 gradi a Palermo.

Le previsioni di domenica 12 settembre



Le previsioni al Nord

Ancora qualche temporale sparso sulle Alpi del Triveneto nel pomeriggio, per il resto condizioni generali di bel tempo e cieli sereni. Sole e temperature fra i 16 e i 29 gradi a Milano. Qualche nuvola a Torino dove sono attese una massima di 27 e una minima di 16 gradi.

Le previsioni al Centro

Sole praticamente ovunque sul settore centrale del nostro Paese con al massimo qualche nuvola sul versante tirrenico nel pomeriggio. Altra giornata calda a Firenze dove si toccherà una massima di 32 gradi, 18 la minima. Bel tempo anche a Roma con temperature fra i 17 e i 31 gradi.

Le previsioni al Sud

Rovesci sulla Calabria ionica e sulla Sicilia orientale. Tempo a tratti instabile sulle nostre regioni. Sul resto dell’area meridionale regioni cielo sereno o al massimo poco nuvoloso. Sole sia a Napoli (temperature fra i 17 e i 30 gradi) che a Palermo (fra i 24 e i 28 gradi).