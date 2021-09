Un operaio di 39 anni, di Gravina in Puglia (Bari), è morto in seguito a un incidente sul lavoro avvenuto oggi in un'azienda di laterizi di Genzano di Lucania (Potenza). Secondo quanto si è appreso, l'uomo è rimasto schiacciato da materiale laterizio che gli è caduto addosso. Trasportato con un'eliambulanza del 118 Basilicata soccorso all'ospedale San Carlo di Potenza, l'uomo è morto poco dopo.