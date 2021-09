Premio letterario Neri Pozza, la cerimonia con Silvio Orlando

Cinque finalisti, tra loro un vincitore che si aggiudicherà 25mila euro e la pubblicazione dell'opera con Neri Pozza. Saranno loro i protagonisti della V edizione del Premio nazionale di Letteratura della casa editrice vicentina, che si terrà venerdì 10 settembre al Teatro Olimpico cittadino.

I cinque finalisti

Gli scrittori finalisti sono stati designati lo scorso 12 luglio: Enrica Aragona con 'Dove il mare diventa cielo', Luca Illetterati con 'Rimane sempre qualcosa, un quasi niente', Luca Saltini con 'Fino al confine', Pierpaolo Vettori con 'Un uomo sottile' e Stefano Amato con 'La candela di Krujë', che si aggiudica anche il premio per la categoria degli under 35.

Silvio Orlando e 'La vita davanti a sé'

L'evento segna anche i 75 anni di Neri Pozza, che quest'anno si è aggiudicata anche il 75esimo Premio Strega grazie a 'Due Vite' di Emanuele Trevi (LA NOSTRA RECENSIONE). Anche per questo la cerimonia di premiazione sarà speciale: sarà ospite l'attore Silvio Orlando che, accompagnato dall’Ensemble dell’Orchestra Terra Madre diretta da Simone Campa, si esibirà in una performance tratta dallo spettacolo 'La vita davanti a sé', dall’omonimo romanzo di Romain Gary. Silvio Orlando porterà lo spettacolo in tournée in tutta Italia il prossimo autunno.

La diretta anche in streaming

La novità di questa V edizione è la possibilità di seguire la cerimonia anche in diretta streaming, a partire dalle ore 19,00, sulla pagina Facebook di Neri Pozza e sui canali digitali de Il Giornale di Vicenza, L’Arena e Bresciaoggi. La serata verrà trasmessa live su ANSA.it, media partner dell’evento, e sul sito e la pagina Facebook del Circolo dei Lettori di Milano.

Il premio, patrocinato dalla Provincia e dal Comune di Vicenza, è promosso da Confindustria Vicenza e ha il supporto di BPER Banca. La sezione giovani è organizzata in collaborazione con Il Circolo dei Lettori di Milano diretto da Laura Lepri.