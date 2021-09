Martina Franca, prof precaria firma il contratto vestita da sposa

Matrimonio in programma nel giorno del tanto agognato contratto. E allora succede che una professoressa di matematica precaria firmi l’assegnazione dell’incarico annuale vestita da sposa.

È accaduto a Martina Franca, in Puglia, dove l’istituto Majorana ha salutato su Facebook l’arrivo di una nuova collega. “Ne abbiamo viste tante nella scuola, ma una così mai” si legge nel post. “Auguri Carmela, sei già entrata nei nostri cuori”. Non è strana l’urgenza con cui la donna ha dovuto accettare l’incarico: molti insegnanti hanno ricevuto la pec di convocazione alle 22 del giorno prima per il giorno dopo e alcuni anche la mattina stessa. Secondo le stime dei sindacati, nella scuola italiana ci saranno anche quest’anno 220 mila supplenti e, nonostante le 70 mila cattedre ottenute dal ministro Patrizio Bianchi, sono sempre migliaia di posti coperti da docenti precari.