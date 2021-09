Femminicidi, due vittime e una donna in fin di vita in 4 giorni

Due donne uccise e una in fin di vita nel giro di quattro giorni. In tutti e tre i casi gli aggressori sono uomini. Si aggrava ulteriormente il bilancio dei femminicidi in Italia nel 2021 , con oltre 65 donne vittime di delitti avvenuti in ambito familiare/affettivo. Un dramma che nelle ultime ore ha accomunato tre diverse aree del Paese: domenica l’uccisione della giovane Chiara Ugolini avvenuto nel Veronese, ieri il grave ferimento di Piera Muresu nel Sassarese, oggi la morte di Ada Rotini , nel Catanese. Segno che l’emergenza riguarda tutto lo Stivale, isole comprese.

È invece ricoverata in gravi condizioni Piera Muresu, 48 anni, vittima del tentato femminicidio ieri sera a Sennori (Sassari). La donna nella notte ha superato un delicato intervento chirurgico all'ospedale Santissima Annunziata di Sassari: le sue condizioni sono stabili e resta ricoverata nel reparto Rianimazione. Muresuè stata ferita con due colpi di arma da fuoco alla base del collo e a una scapola. Ad esplodere i due colpi, probabilmente con una pistola di piccolo calibro, sarebbe stato il suo compagno, Adriano Piroddu, 42anni, anche lui di Sennori, che poi si è tolto la vita impiccandosi nel garage di casa. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, coordinati dal sostituto procuratore di Sassari, Paolo Piras, la donna sarebbe stata ferita nel suo appartamento di via Volta, e sanguinante si è trascinata fino al campo sportivo "Basilio Canu", poco distante, per chiedere aiuto alla postazione del 118. "Mi hanno sparato", avrebbe detto agli operatori di Sardegna emergenza, che resisi conto della gravità delle ferite l'hanno trasportata d'urgenza al pronto soccorso di Sassari.

5 settembre, il femminicidio di Chiara Ugolini

La tragica escalation di questi ultimi giorni è stata aperta dall’uccisione di Chiara Ugolini, 27 anni. La donna è stata trovata morta, domenica scorsa in serata, in un appartamento a Calmasino, frazione di Bardolino (Verona), una zona collinare sopra il lago di Garda. E' stato il fidanzato, con cui la donna viveva, a scoprire il cadavere, e ad avvertire le forze dell’ordine. L'allarme è scattato perchè la 27enne non si era presentata al lavoro. Per l’omicidio di Chiara Ugolini, è stato arrestato Emanuele Impellizzeri, un 38enne originario di Catania fermato dalla Polstrada, a bordo di una moto, lungo l'autostrada del Sole nei pressi di Firenze Impruneta. Il gip di Firenze Angela Fantechi oggi ha convalidato il fermo e disposto la misura cautelare in carcere per Impellizzeri. Il gip inoltre si è dichiarato incompetente per territorio e quindi trasmetterà gli atti al tribunale di Verona dove un altro gip deciderà se confermare o meno il provvedimento fiorentino. L'uomo, di fronte al gip, si è avvalso della facoltà di non rispondere.