Bronte, uccide la moglie e tenta suicidio accoltellandosi

Un uomo ha ucciso la moglie di 46 anni a Bronte. Ha colpito la donna, Ada Rotini, con un coltello ferendola alla gola, poi ha rivolto l'arma contro sé stesso, colpendosi all'addome nel tentativo di togliersi la vita. Il 47enne, Filippo Asero, ha agito nel giorno dell'udienza di separazione della coppia. È stato ricoverato nell'ospedale Cannizzaro di Catania. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno avviato le indagini. Un anziano è rimasto ferito nel tentativo di difendere la donna. L'uomo, che si era frapposto fra i due, ha riportato una lesione da arma da taglio a un braccio ed è ricoverato nell'ospedale di Bronte.

La ricostruzione dell'omicidio

Secondo una prima ricostruzione, l'anziano sarebbe la persona che la vittima assisteva come badante. Asero e l'anziano abitano nella stessa strada, in via Boscia a Bronte, e quando ha visto arrivare la moglie che andava al lavoro sarebbe sceso in strada per affrontarla e l'ha uccisa. La donna quando sono arrivate le ambulanze del 118 era già deceduta. Asero ha poi tentato il suicidio rivolgendo l'arma contro sé stesso. È stato trasportato con un elicottero del 118 nell'ospedale Cannizzaro di Catania, dove è sottoposto a un delicato intervento di chirurgia, dove è arrivato con ancora il coltello nell'addome. Indagano i carabinieri coordinati dalla Procura distrettuale di Catania.

Nel 2001 è stato arrestato per omicidio e poi assolto

Asero il 10 dicembre del 2001 è stato arrestato dai carabinieri della compagnia di Randazzo per l'omicidio di Sergio Gardani, 32 anni, assassinato tre giorni prima in un agguato a Bronte. Un agguato che secondo l'accusa era maturato nell'ambito di una lotta interna a un clan locale per il controllo delle estorsioni e del traffico di sostanze stupefacenti. Il 47enne, condannato all'ergastolo il 28 ottobre del 2003 in primo grado dalla Corte d'assise di Catania, è stato poi assolto con formula piena per non aver commesso il fatto.