Giallo a Calmasino (Vr), 27enne uccisa in casa. Trovata dal compagno

Si indaga per omicidio

Il quadro è quello di un omicidio, anche se c'è stretto riserbo da parte dei Carabinieri in queste immediate fasi delle indagini. Secondo i media locali, gli inquirenti si stanno concentrando in particolare sulle altre persone che vivono nella palazzina in cui è avvenuto il delitto. Secondo quanto si è appreso, la donna si era trasferita da Fumane (Verona), in Valpolicella, sul lago di Garda per vivere con il compagno. L'allarme è scattato perchè la 27enne non si era presentata al lavoro.