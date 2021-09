Pomigliano d'Arco, operaio muore travolto da un braccio meccanico

Incidente in una ditta di manutenzione mezzi pesanti. La vittima aveva 34 anni. Sull'episodio è stata aperta un'inchiesta Condividi:

Ennesima tragedia sul lavoro in Italia. Questa volta è accaduto nel Napoletano, a Pomigliano d'Arco, dove un operaio di 34 anni è deceduto a causa di un incidente avvenuto all'interno di una ditta che si occupa della manutenzione di mezzi pesanti, la Sater con sede in via San Giusto. Il fatto è avvenuto la mattina del 4 settembre ma la notizia si è appresa solo oggi.



Aperta un'inchiesta sull'incidente Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, Martino, di Mugnano di Napoli, stava lavorando alla riparazione di un mezzo per il trasporto dei container quando si è staccato un braccio meccanico che lo ha travolto in pieno. Per il 34enne, benchè immediatamente soccorso, non c'è stato nulla da fare, è morto sul colpo. Sul posto i carabinieri del nucleo investigativo del gruppo di Castello di Cisterna. La salma è stata trasferita all'istituto di medicina legale per l'autopsia. Sull'episodio è stata aperta un'inchiesta.