Meteo, le previsioni di lunedì 6 settembre

Peggiora il tempo specialmente al Sud, dove sono previsti temporali e grandine in diverse regioni come la Puglia e la Basilicata, ma non verranno risparmiate neppure la Calabria e la zona orientale della Sicilia. Al Nord le condizioni saranno migliori, possibili nuvole però nella zona Ovest

Inizia male la settimana al Sud dove fenomeni atmosferici colpiranno Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia orientale. Pioggia anche in alcune zone della Campania. Più soleggiato al Nord, dove però non si escludono nubi nelle regioni occidentali ( LE PREVISIONI ).

Il tempo al Nord

Il tempo sarà prevalentemente sereno nelle regioni orientali. segnalato un cielo irregolarmente nuvoloso al Nordovest. Prevista qualche pioggia sulle Alpi lombarde e piemontesi occidentali. Per quanto riguarda le singole città, a Milano giornata in prevalenza poco nuvolosa, anche se è possibile la presenza di nubi sparse al mattino, ma non sono previste piogge. Situazione praticamente identica a Torino.

Il tempo al Centro

Anche al Centro la giornata sarà caratterizzata da condizioni di generale bel tempo. Segnalate nubi sparse su basso Lazio e rilievi abruzzesi e molisani, ma sarà più sereno sul resto delle regioni, anche in Sardegna. A Roma, così come a Firenze, cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata.

Il tempo al Sud

Diversa la situazione al Sud, dove correnti settentrionali instabili porteranno maltempo in quasi tutte le regioni. In particolare un forte peggioramento del tempo sarà visibile con temporali violenti su Puglia, Basilicata, Calabria, Cilento e poi Sicilia centro-orientale. A Napoli sarà sereno o poco nuvoloso al mattino, con nubi in aumento fino a cieli molto nuvolosi e deboli piogge dal pomeriggio. A Palermo qualche nube al mattino, ma sarà poi sereno per tutto il resto della giornata.