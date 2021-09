Cresce il numero dei positivi ricoverati in rianimazione in Italia: sono 555, cioè 15 in più rispetto all'1 settembre, come indicano i dati del bollettino del ministero della Salute di oggi. Scende invece il numero dei pazienti ricoverati nei reparti ordinari: sono 4.025, 26 in meno. I nuovi casi registrati nel nostro Paese sono 6.761