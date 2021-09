Incendio a Campo Imperatore, a fuoco il rifugio Fonte Vetica

Il rogo, scoppiato nella notte nell'area di Campo Imperatore in provincia dell’Aquila, ha quasi completamente distrutto il rifugio De Carolis, ristrutturato di recente. L’allarme è scattato intorno a mezzanotte e trenta quando i vigili del fuoco hanno mobilitato quattro mezzi con una decina di persone impegnate a domare le fiamme. Il rifugio Fonte Vetica si trova non lontano dal centro abitato del borgo di Castel del Monte. Ancora in fase di accertamento le cause dell’incendio, saranno ora le indagini a fare chiarezza.