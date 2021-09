Padova, suora no-vax "denunciata" alla Diocesi dal fratello medico

La sorella è la madre superiora di un convento che si trova tra i colli Berici ed Euganei. "Nonostante l'appello al vaccino del Papa, dei vescovi e del presidente Mattarella, avete un covo di no-vax che spinge in tal senso anche con foto e appelli al limite del ridicolo", ha scritto al vescovo in una mail

Una monaca, convinta no-vax, con un fratello medico in pensione, convinto assertore del vaccino. Fino al punto da 'denunciare' la sorella al vescovo della diocesi di Padova, insieme ad altre quattro suore no-vax. E lo ha fatto senza mezzi termini con una mail: "Nonostante l'appello al vaccino del Papa, dei vescovi e del presidente Mattarella, avete un covo di no-vax che spinge in tal senso anche con foto e appelli al limite del ridicolo". Come riporta il Gazzettino, la sorella del medico è la madre superiora di un convento che si trova tra i colli Berici ed Euganei.

Le reazioni della diocesi di Padova

In merito all'appello a vaccinarsi fatto dal medico, la Chiesa padovana ha risposto: "Il vescovo stesso in prima persona - ma anche altri rappresentanti della Diocesi - in varie occasioni si sono espressi a favore della vaccinazione. Si tratta di una scelta responsabile nei confronti di se stessi e degli altri. La Diocesi ha periodicamente informato parroci e realtà religiose sulla necessità di attenersi scrupolosamente alle indicazioni date dal governo".